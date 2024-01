Concert Secrets baroques Avel dro Plozévet, samedi 11 mai 2024.

Violon Violoncelle Stéphanie Paulet et Auguste Rachet

Œuvres ou extraits d’œuvres du répertoire baroque, classique, romantique, populaire ou savant :

Un arrangement ludique d’œuvres pour violon et violoncelle airs connus sur des basses de Romanesca et Folia un parfum d’orient, puis l’Europe avec des airs composés en Allemagne, Autriche, Espagne, France, Angleterre, Irlande et Écosse, qu’ils soient du répertoire savant ou populaire.

Heinrich Ignaz Franz von Biber, Wolfgang Amadeus Mozart, JS Bach, Albeniz .

Avel dro 39 Avenue Georges Le Bail

Plozévet 29710 Finistère Bretagne artsenploz@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 20:00:00

fin : 2024-05-11



