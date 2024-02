Concert Last Minute Le No Name Landunvez, samedi 11 mai 2024.

Une soirée de reprises Rock-Folk anglaises vous attend!

Ambiance et bonne humeur seront au rendez-vous. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 20:30:00

fin : 2024-05-11 22:00:00

Le No Name Argenton

Landunvez 29840 Finistère Bretagne barlenoname@gmail.com

L’événement Concert Last Minute Landunvez a été mis à jour le 2024-02-21 par OT IROISE BRETAGNE