L’Améthyste – 30 ans de Quai Ouest Musiques Crozon, 11 mai 2024, Crozon.

Crozon Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 20:30:00

fin : 2024-05-11

.

30 ans de Quai Ouest Musiques

Pour ses 30 ans, Quai Ouest Musiques s’invite dans les salles qui lui font confiance. Ce samedi 11 mai, c’est un plateau presque 100% finistérien aux couleurs folk rock qui aura lieu à l’Améthyste avec le pianiste Steven Prigent, le trio Rain Check et le groupe We Are Bodies composé de Robin Foster, du chanteur d’Archive, Dave Pen, et de 3 autres musiciens.

Pianiste et compositeur, Steven Prigent défend désormais un projet solo en puisant son inspiration dans un style musical progressif, entre néo-classique et ambient.

Les trois songwriters multi-instrumentistes de Rain Check explorent les nuances de la folk, allant d’envolées électriques à des grooves entraînants.

Union sacrée de Robin Foster et Dave Pen, We Are Bodies témoigne du métissage fascinant de deux visions singulières du rock alternatif.

Un joli retour sur scène pour ce groupe, qui sortira prochainement un nouvel album !

Tarifs : Prévente 20€* / Réduit 17€* / Sur place 23€

Plus d’infos : www.quai-ouest.net

*+frais de location

.

Crozon 29160 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-07 par OT Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime