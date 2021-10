Vintage Expo Saint-Malo, 16 septembre 2022, Saint-Malo.

Vintage Expo 2022-09-16 – 2022-09-18 Quai Saint-Malo 1 Quai Duguay-Trouin

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Après le succès de la première édition en 2019, le salon se transforme en festival en 2022! Et sur trois jours!

De la soirée d’ouverture le vendredi avec un spectacle de cabaret burlesque à une grande soirée rock’n roll le samedi avec des concerts et de la danse.

Vous retrouverez tout le week-end, le grand marché des exposants avec de la fringue, des disques vinyl, de la déco, des accessoires, des bijoux, du mobilier, tatouage, coiffure, relooking,…

Il y aura aussi des animations, des expositions, des véhicules anciens, des food trucks, des cours et démonstration de danse, défilé de pin-ups, et l’élection de notre Miss Vintage Expo 2022!

vintageexpo35@gmail.com https://www.vintage-expo.com/

