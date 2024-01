Couleurs de Printemps – Fête des plantes Château de la Bourbansais Pleugueneuc, samedi 27 avril 2024.

Pleugueneuc Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Pour donner suite au franc succès de Couleurs d’Automne depuis 10 ans et à la demande des exposants et des visiteurs, une troisième édition est proposée.

Cette manifestation réunira des pépiniéristes producteurs sélectionnés et des exposants de qualité ainsi qu’une programmation récréative pour les grands et les petits. Un week-end exceptionnel pour se retrouver en famille et passer un agréable moment dans un cadre patrimonial et naturel.

Les producteurs de plantes aromatiques et potagères, de plantes inhabituelles et nouvelles, ainsi que des artistes et artisans proposant des objets pour le jardin sont également invités.

Chaque année, nous apportons des évolutions afin de satisfaire au mieux nos exposants et passionnés de jardins. Des interventions des professionnels, et des interventions ponctueront Couleurs de Printemps . Les pépiniéristes ainsi que les paysagistes vous feront part de leurs expériences et de leurs nombreux conseils.

Espace de jeux pour les enfants et restauration sur place.

Château de la Bourbansais La Bourbansais

Pleugueneuc 35720 Ille-et-Vilaine Bretagne



