Veillée conte, chant et musique Ercé près Liffré Ercé-près-Liffré, vendredi 26 avril 2024.

Veillée conte, chant et musique Ercé près Liffré Ercé-près-Liffré Vendredi 26 avril, 20h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-26 20:30

Fin : 2024-04-26 23:30

Veillée chant, musique et conte avec Gallo Tonic et scène ouverte.

On peut apporter boisson ou gâteau à partager Vendredi 26 avril, 20h30 1

https://gallotonic.org/

Vendredi 26 avril 2024

Veillée conte, chant et musique

Horaires : 20h30

Lieu : Relais des Cultures, Ercé près Liffré

Tarif : gratuit

Description :

Veillée chant, musique et conte avec Gallo Tonic et scène ouverte.

On peut apporter boisson ou gâteau à partager

Ercé près Liffré Relais des Cultures, Ferme du haut Bourg Ercé-près-Liffré 35340 Ille-et-Vilaine