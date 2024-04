Salon du bien-être et shopping Pleumeleuc, samedi 27 avril 2024.

Salon du bien-être et shopping Pleumeleuc Ille-et-Vilaine

Du 27 au 28 avril de 10h à 18h, l’association Papill’Ongles Breizh vous propose un salon shopping et bien-être à la salle de l’Etincelle à Pleumeleuc. Ce salon est inauguré par le concert « Zola chante Sardou » le vendredi 26 avril à 20h30 à la salle de l’Etincelle.

» De 10h à 18h, vous pourrez faire vos achats, consulter un thérapeute ou vous faire chouchouter par les commerçants, artisans, vdi et créateurs de la région. Tombola offerte par les commerçants du salon.

Le salon d’ici et d’ailleurs, du bien-être et des thérapies alternatives est une sortie familiale ou le bien-être côtoie les différentes cultures du monde, l’innovation, les bijoux, la beauté, en passant par les différentes thérapies alternatives, les énergies subtiles, ésotériques ou encore spirituelles… ce 6eme salon vous propose une offre variée et la plus complète possible pour les grands et les petits.

Cette année s’ajoutent aux exposants habituels locaux, la diététique, la dermographie, le spa ionique, les massages bien-être, le tatouage, l’esthétique, les attrapes rêves, la colorimétrie, les soins sacrés, la géobiologie et beaucoup de nouveautés que nous vous laisserons découvrir en venant nous rendre visite. » .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Pleumeleuc 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne

L’événement Salon du bien-être et shopping Pleumeleuc a été mis à jour le 2024-04-05 par OT Lac de Trémelin