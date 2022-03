“Vide ta chambre” Aramon Aramon Catégories d’évènement: Aramon

Gard

“Vide ta chambre” Aramon, 3 avril 2022, Aramon. “Vide ta chambre” Aramon

2022-04-03 09:00:00 09:00:00 – 2022-04-03 15:00:00 15:00:00

Aramon Gard Aramon Retrouvez le “vide ta chambre” organisé par l’association MaGym. Sur place vous trouverez essentiellement des jouets et vêtements. Buvette et restauration sur place. contact@magym.fr +33 6 15 79 78 21 https://magym.fr/ Aramon

dernière mise à jour : 2022-03-18 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard

Détails Catégories d’évènement: Aramon, Gard Autres Lieu Aramon Adresse Ville Aramon lieuville Aramon Departement Gard

Aramon Aramon Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aramon/

“Vide ta chambre” Aramon 2022-04-03 was last modified: by “Vide ta chambre” Aramon Aramon 3 avril 2022 Aramon gard

Aramon Gard