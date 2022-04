VIDE GRENIER Saint-Michel-Chef-Chef Saint-Michel-Chef-Chef Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Michel-Chef-Chef

VIDE GRENIER Saint-Michel-Chef-Chef, 26 mai 2022, Saint-Michel-Chef-Chef. VIDE GRENIER Tharon-Plage Place du Marché Saint-Michel-Chef-Chef

2022-05-26 – 2022-05-26 Tharon-Plage Place du Marché

Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique Vide grenier organisé par l’association des parents d’élèves de l’école CAP HORIZON. Renseignements et reservation par mail à videgrenier.caphorizon@gmail.com ou sur resapuces.fr (an.2550) videgrenier.caphorizon@gmail.com https://www.resapuces.fr/2550 Tharon-Plage Place du Marché Saint-Michel-Chef-Chef

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Michel-Chef-Chef Autres Lieu Saint-Michel-Chef-Chef Adresse Tharon-Plage Place du Marché Ville Saint-Michel-Chef-Chef lieuville Tharon-Plage Place du Marché Saint-Michel-Chef-Chef Departement Loire-Atlantique

VIDE GRENIER Saint-Michel-Chef-Chef 2022-05-26 was last modified: by VIDE GRENIER Saint-Michel-Chef-Chef Saint-Michel-Chef-Chef 26 mai 2022 Loire-Atlantique Saint-Michel-Chef-Chef

Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique