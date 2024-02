COURSE DE JEUNES CYCLISTES Préfailles, jeudi 9 mai 2024.

17ème grand prix de jeunes cyclistes à Préfailles.

Vous êtes fan d’un cycliste alors venez l’encourager et le soutenir sur la piste lors de cette course vélo. Peut-être à lui le peleton.

Tout est rassemblé pour passer un bon moment :

Ambiance conviviale et festive

Bar et petite restauration sur place

Circuit de 1.9 km avec différent dénivelés situé en plein centre de Préfailles

Proximité commerces, toilettes et plage

Remise de récompense sur place et réglement de circulation mis en place par la ville ultérieurement.

À vos marques, prêts, partez ! .

Place du Marché

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire mairie@prefailles.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09

fin : 2024-05-09



