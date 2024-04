Conférence : « Dans la peau d’un oiseau marin » Café l’Anexxe Penestin, mercredi 8 mai 2024.

Conférence : « Dans la peau d’un oiseau marin » Avec les scientifiques de l’association Bretagne Vivante, mettez-vous dans la peau d’un oiseau marin. Affrontez les nombreux dangers et faites les bons choix pour votre survie … et celle de vos… Mercredi 8 mai, 18h00 Café l’Anexxe Gratuit: 0

Début : 2024-05-08T18:00:00+02:00 – 2024-05-09T04:00:00+02:00

Fin : 2024-05-08T18:00:00+02:00 – 2024-05-09T04:00:00+02:00

Avec les scientifiques de l’association Bretagne Vivante, mettez-vous dans la peau d’un oiseau marin.

Affrontez les nombreux dangers et faites les bons choix pour votre survie … et celle de vos poussins !

Café l'Anexxe 36 rue du Port 56760 Penestin Penestin 56760 Loire-Atlantique Pays de la Loire

