ESCAPE GAME LES SOUVENIRS DE MARCEL Le Pallet, jeudi 9 mai 2024.

ESCAPE GAME LES SOUVENIRS DE MARCEL Le Pallet Loire-Atlantique

Dans le cadre des Rendez vous en Vignoble Nantais, Escape Game les lundis, jeudis et vendredis des vacances de printemps à 14h30 et 16h30

Vous trouvez une malle en osier remplie d’objets du passé des lettres à déchiffrer, des photos à observer et des indices à retrouver dans le musée… Vous avez une heure pour ouvrir tous les cadenas protégés par des énigmes !

Jeu d’enquête en famille 1h

Tarif unique forfait de 25€ pour une équipe de 2 à 5 joueurs

A partir de 8 ans, accompagné d’un adulte min.

Sur réservation EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09

fin : 2024-05-09

82 Rue Pierre Abélard

Le Pallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire reservations@levignoble-nantais.fr

