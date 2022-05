Vide-grenier du CAPEP Plouha, 22 mai 2022, Plouha.

Parking des écoles 4, Rue Jeanne d'Arc Plouha

2022-05-22 – 2022-05-22

Plouha Côtes d’Armor Plouha

Vide-greniers organisé par le CAPEP (parents d’élèves de Plouha) en extérieur (pas de table fournie).

Ouverture au public de 9h à 17h.

Installation des exposants possible à partir de 8 h (attention portique bloquant l’accès au-dessus de 2, 10 m). Véhicules à garer en dehors du site (parking gratuit de l’ espace Hermine tout proche).

Restauration et buvette sur place avec saucisses-frites et les fameux tacos d’Anne.

Renseignements et inscriptions par téléphone.

+33 6 20 09 54 73

Parking des écoles 4, Rue Jeanne d’Arc Plouha

