Soirée disco 80’s Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo, samedi 27 avril 2024.

Soirée disco 80’s Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 21:00:00

fin : 2024-04-27 02:00:00

Nous sommes heureux de vous convier à cette nouvelle édition qui sera animée par DJ EQUINOXE. Resortez vos plus belles tenues fluo et « pat’ d’ef… » et venez revivre les grands standards disco des années 80…

Buvette

Pas de réservation

Paiement sur place (CB acceptée

Salle d’Armor Boulevard de la Mer

Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne disco@comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr



L’événement Soirée disco 80’s Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2024-01-17 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme