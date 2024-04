Sunny Inside et Lonkle Centre culturel L’Estran, Binic-Etables sur Mer Binic-Étables-sur-Mer, vendredi 26 avril 2024.

Sunny Inside et Lonkle Centre culturel L’Estran, Binic-Etables sur Mer Binic-Étables-sur-Mer Vendredi 26 avril, 20h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-26 20:30

Fin : 2024-04-26 22:00

Concert de Sunny Inside reprenant William Sheller, précédé en première partie de Lonkle, avec un hommage de à Léo Ferré et Bruce Springsteen. Vendredi 26 avril, 20h30 1

https://www.billetweb.fr/rocknsheller-lonkle&src=agenda

Quand on évoque William Sheller, on pense surtout à la mélancolie de chansons douces comme « Un Homme Heureux », laissant de côté l’énergie et la dynamique de nombreux de ses titres et arrangements. Dans ce tribute « Rock’n’ Sheller », l’interprétation folk-rock, à la guitare, de Sunny Inside, étonne de spontanéité et de naturel.

Première partie : La chanson nue de Lonkle. Promenade musicale en dix tableaux, une ballade au creux de l’universellement intime interprétée ici dans leur plus simple expression, comme pour rendre hommage à Léo Ferré et Bruce Springsteen.

Centre culturel L’Estran, Binic-Etables sur Mer Avenue du Général de Gaulle, 22520 Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor