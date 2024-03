Sortie Nature Chants des oiseaux Ch’Ty Coz Bulat-Pestivien, samedi 27 avril 2024.

Sortie Nature Chants des oiseaux Ch’Ty Coz Bulat-Pestivien Côtes-d’Armor

Sortie nature animée par Michel Sibéril. Au programme -petite balade dans la campagne de Bulat-Pesivien à l’écoute des chants d’oiseaux, reconnaissance des espèces les plus communes et observation si possible. Amenez vos jumelles ! au retour, présentation d’une petite bibliographie, discussion autour de l’état actuel des populations d’oiseaux bretons, conseils pour les observer , etc … Inscription souhaitée. Départ devant le Ch’ty Coz pour une balade de 4kms ( marche tranquille avec de nombreux arrêts) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 17:00:00

fin : 2024-04-27 19:00:00

Ch’Ty Coz 1 Lieu-dit Plassen Ar Skol

Bulat-Pestivien 22160 Côtes-d’Armor Bretagne chtycoz@orange.fr

