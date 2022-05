Vide-grenier de la Saint-Cochon Saint-Martin-sur-Ocre Saint-Martin-sur-Ocre Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Martin-sur-Ocre Loiret La manifestation annuelle de la saint- cochon aura lieu le dimanche 29 mai 2022 de 6h à 18h dans le bourg du village de Saint-Martin-sur-Ocre. Inscriptions avec pièce d’identité et réservations possible au 02.38.36.77.05 (repas sur place ou à emporter, 2€/mètre) Vide-grenier de la Saint-Cochon +33 2 38 36 77 05 La manifestation annuelle de la saint- cochon aura lieu le dimanche 29 mai 2022 de 6h à 18h dans le bourg du village de Saint-Martin-sur-Ocre. Inscriptions avec pièce d’identité et réservations possible au 02.38.36.77.05 (repas sur place ou à emporter, 2€/mètre) Saint-Martin-sur-Ocre

