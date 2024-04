Journées européennes des métiers d’Art aux Ecuries de Mussy Adon, samedi 20 avril 2024.

Journées européennes des métiers d’Art aux Ecuries de Mussy Adon Loiret

Mardi

Les Ecuries de Mussy, à Adon, ouvrent leurs portes du 2 au 7 avril ainsi que les Week-ends d’avril (sur rendez-vous) de 10 h à 18 h dans le cadre des journées européennes des métiers d’art. Agnès Frattini expose et accueille Hubert d’Arodes, Nathalie Milocco, Stéphanie Bodin et Pascale frattini.

Dans le cadre des journées européennes des métiers d’art sur le thème cette année Sur le bout des doigts, Agnès Frattini ouvre les portes des Ecuries de Mussy pour une exposition du 2 au 7 avril de 10 h à 18 h, prolongée les week-ends d’avril sur rendez-vous. Vous pourrez découvrir les oeuvres d’Hubert d’Arodes (sculpture, meuble), Nathalie Milocco (mosaïque, plasticienne), Stéphanie Bodin (art textile, laine feutrée), Pascale Frattini (photographies) et Agnès Frattini (art textile, peinture, siège). Entrée libre. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

45 Route de Feins

Adon 45230 Loiret Centre-Val de Loire agnesfrattini@gmail.com

L’événement Journées européennes des métiers d’Art aux Ecuries de Mussy Adon a été mis à jour le 2024-03-29 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX