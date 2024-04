Journée bricolages créatifs avec des livres recyclés • La Ferté Saint Aubin La Ferté-Saint-Aubin, samedi 27 avril 2024.

Journée bricolages créatifs avec des livres recyclés • La Ferté Saint Aubin La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Donnez une seconde vie à nos livres désherbés !

Laetitia et Mégane vous proposent deux ateliers ludiques sur le thème du printemps à découvrir en famille.

10h30 Dessin et collage sur papier recyclé

14h Sculpture lapin

Pensez à réserver votre place, à partir de 7 ans

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:30:00

fin : 2024-04-27 12:00:00

5 Rue Aristide Briand

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire bibliotheque@lafertesaintaubin.fr

