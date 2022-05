Vide-grenier de Guilliers-Mauron Handball Mauron Mauron Catégories d’évènement: Mauron

Morbihan

Vide-grenier de Guilliers-Mauron Handball Centre culturel Moronoë Allée de Newmarket Mauron

2022-05-29 07:00:00 – 2022-05-29 17:30:00

Mauron Morbihan Le club de handball de Guilliers-Mauron organise son événement annuel avec le vide-grenier toute la journée au centre culturel, ainsi qu’un repas et un concours de palet. 7h à 17h30 Le club de handball de Guilliers-Mauron organise son événement annuel avec le vide-grenier toute la journée au centre culturel, ainsi qu’un repas et un concours de palet. 7h à 17h30 Centre culturel Moronoë Allée de Newmarket Mauron

