Démonstrations d’escrime artistique et initiation pour les enfants rue des Trente Josselin, jeudi 9 mai 2024.

Démonstrations d’escrime artistique et initiation pour les enfants rue des Trente Josselin Morbihan

Cette saison, le château de Josselin fait escale en 1629, le temps des Trois Mousquetaires et des duels à l’épée !

Pendant le week-end ce l’Ascension des démonstrations d’escrime artistique et une initiation pour les enfants sont au programme ! Les animations ont lieu dans les jardins du château et son accessibles à tous les visiteurs munis d’un billet d’entrée. De 14h à 18h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 14:00:00

fin : 2024-05-10 18:00:00

rue des Trente Château de Josselin

Josselin 56120 Morbihan Bretagne

L’événement Démonstrations d’escrime artistique et initiation pour les enfants Josselin a été mis à jour le 2024-02-22 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande