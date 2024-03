Kalon Breizh Cup 2024 Halle SAFIRE Pontivy, vendredi 10 mai 2024.

Kalon Breizh Cup 2024 Halle SAFIRE Pontivy Morbihan

Tournoi international de handball U13

72 équipes s’affrontent sur 2 jours les 10 et 11 Mai 2024. 36 équipes filles et 36 équipes garçons Danemark, Espagne, Luxembourg, Maroc, Algérie. La Kalon Breizh Cup est le plus grand tournoi mondial de handball U13 ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 08:00:00

fin : 2024-05-11 18:00:00

Halle SAFIRE Complexe sportif de Kerantré

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne dominique.lecorronc@paysdepontivyhandball.fr

L’événement Kalon Breizh Cup 2024 Pontivy a été mis à jour le 2024-03-15 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté