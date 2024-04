La TransMorbihannaise 2024 Le Saint, jeudi 9 mai 2024.

La TransMorbihannaise 2024 Le Saint Morbihan

La rando équestre montée et attelée traversera les communes de Le Saint, Langonnet et Priziac. Le 9 boucles équestre de 17 km au départ de Le Saint. Le 10 28 km entre Le Saint et Priziac. Le 11 29 km entre Priziac et Langonnet. Le 12 boucle de 16 km sur Langonnet. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09

fin : 2024-05-11

Le Saint 56110 Morbihan Bretagne

L’événement La TransMorbihannaise 2024 Le Saint a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan