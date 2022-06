Vernissage « Pouat Pouat »: boutique éphémère de créateurs locaux Pont-de-Poitte Pont-de-Poitte Catégories d’évènement: Jura

Vernissage « Pouat Pouat »: boutique éphémère de créateurs locaux Pont-de-Poitte, 30 juin 2022, Pont-de-Poitte. Vernissage « Pouat Pouat »: boutique éphémère de créateurs locaux

Place de la Fontaine Pont-de-Poitte Jura

2022-06-30 – 2022-06-30 Pont-de-Poitte

Jura Pont-de-Poitte Jeudi 30 juin 2022 à 18h: Vernissage de la boutique estivale « POUAT POUAT » Boutique estivale d’artisans locaux: Bois, coutellerie, poterie, créations textiles, feutre, laine et teinture végétale, bijoux, objets décorés, maroquinerie, huiles essentielles et hydrolats, sérigraphies. artisanspontdepoitte@framalistes.org Jeudi 30 juin 2022 à 18h: Vernissage de la boutique estivale « POUAT POUAT » Boutique estivale d’artisans locaux: Bois, coutellerie, poterie, créations textiles, feutre, laine et teinture végétale, bijoux, objets décorés, maroquinerie, huiles essentielles et hydrolats, sérigraphies. Pont-de-Poitte

