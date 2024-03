Ekla! L’Enklave Poligny, mercredi 15 mai 2024.

Ekla! L’Enklave Poligny Jura

Les ateliers sont proposés en lien avec la programmation du spectacle Ekla! . Nous vous conseillons vivement de réserver votre place pour assister au spectacle. Vous pourrez ainsi vivre une expérience complète rencontrer les artistes et s’initier à leur discipline avant de plonger dans leur création !

EKLA! est un projet poétique et expérimental qui mêle musique électronique, image animée et papier plié. Les sons et nappes électroniques joués en direct par le duo TuRnStEaK viennent donner corps aux sculptures de papier créées par Eric Singelin, elles-mêmes habillées par le vidéo-mapping de Nikodio.

Imaginez un livre pop-up plus grand que nature, sur lequel se projette l’aventure d’un astre tombé du ciel, accompagnée d’une bande son vitaminée, jouée en direct.

Explorant des univers graphiques immersifs et étonnants, TuRnStEaK vous plonge à l’intérieur de ce livre magique où s’offrent à nous des chemins vers l’imaginaire !

Tout public à partir de 5 ans

Ouverture des portes 17h30 Début 18h

Durée 45 min

Tarif 10 €

Billetterie https://lemoulinjura.soticket.net/evenement/278 10 10 EUR.

Début : 2024-05-15 18:00:00

fin : 2024-05-15

L’Enklave 35 Grande Rue

Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté accueil@lemoulinjura.fr

