Paysages sonores L’Enklave Poligny, mercredi 15 mai 2024.

Paysages sonores L’Enklave Poligny Jura

En partenariat avec l’EnKlave, l’association Tizasek et la Médiathèque communautaire de Poligny

Les ateliers sont proposés en lien avec la programmation du spectacle Ekla! .

Nous vous conseillons vivement de réserver votre place pour assister au spectacle. Vous pourrez ainsi vivre une expérience complète rencontrer les artistes et s’initier à leur discipline avant de plonger dans leur création !

Atelier

Pour une expérience encore plus intense, le duo TuRnStEaK vous propose également une initiation aux musiques électroniques à partir des instruments et machines du spectacle. Les participant.es sont invités à manipuler et expérimenter en solo et en groupe pour découvrir et expérimenter le paysage sonore du spectacle !

Pour parents & enfants de 8-10 ans 10h

Pour les 11-16 ans 14h30

Durée 1h30 environ

Gratuit

Sur réservation (12 pers. max) https://lemoulinjura.soticket.net/seances/5

https://turnsteak.com/ekla/ EUR.

Début : 2024-05-15 14:30:00

fin : 2024-05-15

L’Enklave 35 Grande Rue

Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté accueil@lemoulinjura.fr

