Vélorution mensuelle Brestoise Place de la Liberté, 29200 Brest Brest, vendredi 29 mars 2024.

Vélorution mensuelle Brestoise Masse critique cycliste Vendredi 29 mars, 18h30 Place de la Liberté, 29200 Brest

Début : 2024-03-29T18:30:00+01:00 – 2024-03-29T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-29T18:30:00+01:00 – 2024-03-29T20:00:00+01:00

Après le succès des précédentes éditions, le collectif Vélorution Brest appelle les cyclistes brestois·es à se rassembler pour la première déambulation festive de printemps !

Rdv le Vendredi 29 mars 2024 à 18h30, place de la Liberté

La Vélorution, c’est une heure de déambulation festive et collective à vélo : amenez vos enceintes et playlists pour vélorutionner en musique !

La Vélorution est une manière de revendiquer, en acte, la sortie du tout-voiture. En reprenant l’espace collectivement et dans la bonne humeur, les cyclistes vélorutionnaires font valoir leur droit à une ville respirable et conviviale, conçue par et pour ses habitant·es. Les participant.es à la Vélorution restent sous leur propre responsabilité.

Les Vélorutions mensuelles se tiennent chaque dernier vendredi du mois.

Place de la Liberté, 29200 Brest

vélorution manifestation