Une Juste au château du Diable Abbeville, 22 novembre 2022, Abbeville.

Une Juste au château du Diable

rue du Moulin Quignon Abbeville Somme

2022-11-22 20:30:00 – 2022-11-22

Abbeville

Somme

4 9 Cnie du Grand Mars

Élise Rivet, religieuse lyonnaise devient dès 1940, l’une des pionnières de la résistance en osant dire « non » à la capitulation et à la collaboration en se mettant hors-la-loi pour sauver des vies. Ses activités clandestines l’ont mené à la Prison Montluc puis au camp de Ravensbrück, après dénonciation. « Une Juste au Château du Diable » raconte son combat, la révélant comme modèle d’émancipation, de force intérieure et nous livre un témoignage poignant d’humanité et de sororité qui s’inscrit dans la pressante nécessité du devoir de mémoire.

