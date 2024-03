Un métier pour tous, Tourisme, Hôtellerie, Restauration CY Cergy Paris Université Cergy, mardi 19 mars 2024.

Un métier pour tous, Tourisme, Hôtellerie, Restauration Semaine des métiers du tourisme Mardi 19 mars, 10h00 CY Cergy Paris Université

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-19T10:00:00+01:00 – 2024-03-19T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-19T10:00:00+01:00 – 2024-03-19T16:00:00+01:00

En partenariat avec CY Gastronomie Hôtellerie, la direction orientation et insertion professionnelle de CY Cergy Paris Université est fière de présenter la 3e édition de l’événement « Un métier pour tous » mardi 19 mars 2024 sur le site des Chênes à Cergy. Cet événement vise à mettre en avant les perspectives de formation et de carrière prometteuses dans le secteur dynamique de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme.

Conférences

10h I La diversité et l’évolution des métiers dans le Tourisme (durée 1h)

Vincent Charlier, Directeur de Val d’Oise Tourisme (panorama général, écosystème touristique, photographie dans le Val d’Oise…)

Fabrice Prenant, Directeur Général B&B Hôtel Cergy Port (diversité des métiers dans un hôtel, attente des recruteurs…)

14h I Créer son job dans le tourisme (durée 1h)

Amel Gueddoum, Responsable du Pôle Partenaires Communication Evénements d’Initiactive (possibilités d’accompagnement de l’écosystème institutionnel sous l’angle « vous n’êtes pas seul.e.s »…) et Vanessa Schweitzer, Fondatrice et Dirigeante d’AbracadaParc (témoignage d’une porteuse de projet, parcours, motivations…)

Stands

CY Gastronomie Hôtellerie

Licence professionnelle Trilingue Tourisme International

Licence Langues étrangères appliquées (LEA) parcours culture et tourisme

Direction orientation et insertion professionnelle : Jeu CY Let’s go !

Direction Formation Professionnelle Apprentissage

Paris CDG Alliance et la Cité des métiers du Grand Roissy-Le Bourget: Jeu Mémory sur les métiers en tension dans ce domaine

B and B Hôtel

Office de Tourisme de Roissy

Val d’Oise Tourisme

AbracadaParc

MEDEF 95 ( mouvement des entreprises du Val d’Oise

SPRO (service public régional de l’orientation) : centre d’information jeunesse, Transitions Pro Île-de-France, CIOP CCI Paris IDF

CY Cergy Paris Université 33 bd du port, 95011 cergy pontoise Cergy 95000 Grand Centre Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.cyu.fr/formation/construire-son-projet/metier-pour-tous-metiers-hotellerie-restauration-tourisme »}]