Bienvenue à l’atelier Un Atelier en Ville, 1 avril 2023, Clermont-Ferrand. Bienvenue à l’atelier 1 et 2 avril Un Atelier en Ville Artisan upcycleur autodidacte je crée depuis maintenant une dizaine d’années des bijoux à partir de métaux de récupération. Principalement des cuillères en aluminium, mais aussi d’autres matériaux . Je travaille mes créations dans des styles différents, très épurés pour les bijoux à partir de cuillères aluminium, je suis aussi influencé par la période moderniste du milieu du 20ème siècle pour le travail avec le laiton et les autres métaux, ce qui donne des créations plus complexes tant au niveau de la forme que de la technique, chaque bijou étant créé comme une petite sculpture, toujours en pièce unique. Je travaille aussi de plus en plus la sculpture métal avec des pièces qui vont de 20 cm à 2m de haut.. Dans mon atelier partagé, » un atelier en ville » au 22 rue abbé Girard à Clermont Fd, vous pourrez découvrir une exposition de mon travail ainsi que l’espace dans lequel sont créés les bijoux et les petites sculptures. Sur demande je ferai des démonstrations de différentes étapes de la fabrication de ces pièces uniques. Un Atelier en Ville 22 rue Abbé Girard 63000 Clermont Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.instagram.com/pierrebergersculpture/ »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.instagram.com/atelierledosdelacuillere_/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 Bijoux upcycling Pierre Berger

