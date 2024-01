DAVID KRAKAUER LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand, 17 mai 2024, Clermont Ferrand.

Laissez-vous emporter par le son débridé de la clarinette de David Krakauer et par son groupe de musiciens débordant de joie et d’énergie : aux percussions le batteur iranien et multi-talent Martin Shamoonpour, à la basse le virtuose et gourou du jazz Jerome Harris, à la voix et aux mots la chanteuse et rappeuse soul Sarah MK et enfin au oud et à la guitare le surprenant Yoshie Fruchter. Cette « Mazel Tov Cocktail Party» a été conçue par David Krakauer et la productrice et pianiste sud-africaine Kathleen Tagg comme une « explosion de bonnes vibrations » afin de célébrer notre humanité commune.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-05-17 à 20:00

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63