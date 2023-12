Visite et fondue aux Tremplins de Chaux-Neuve Tremplins Chaux-Neuve Catégories d’Évènement: Chaux-Neuve

fin : 2024-01-23 23:00:00 . Chez Liadet et le Syndicat Mixte du Mont d’Or vous propose tous les mardis soir, durant les vacances de Noël et les mois de Janvier, février et mars, une visite des tremplins de Chaux-Neuve suivie d’une fondue dans la salle en haut des tremplins. La montée dans la salle se fait soit en raquette ou à pied selon les conditions d’enneigement. Une bonne condition physique est requise

Pensez à emmener vos lampes frontales !

Nous vous enverrons un mail une semaine avant la date choisie avec les informations pratiques.

