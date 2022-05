Transménéenne – rando cyclo Trédaniel Trédaniel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Cette année, le départ des randonnées se fera de Trédaniel et permettent de sensibiliser la population aux dons du sang. L'association des donneurs de sang du pays de Moncontour et la Section cyclotouriste de l'ALSL de Plémy Trédaniel s'associent au profit de l'ARSEP. nAu programme de la mâtinée : n- 8h : 2 circuits cyclotouristes (72 ou 102 Kms) ; engagement 6 € n- 9h : 1 randonnée pédestre (9 kms) ; engagement 5 € nA l'arrivée, les bénévoles vous retrouveront, comme chaque année, pour un pot suivi d'un vin d'honneur offert par la municipalité. nrepas couscous sur place : 15 € ou a emporter : 12 €

