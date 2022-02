Trail Noct’Urbain d’Arbois Arbois Arbois Catégories d’évènement: Arbois

Trail Noct'Urbain d'Arbois Parking Champ de Mars 57 Rue Jean Jaurès Arbois

2022-11-26

Arbois Jura Arbois Samedi 26 novembre à 20h Trail Noct’Urbain d’Arbois Retrait des dossards à partir de 18h

Départ 20h

Distance 10km (~180mD+) Matériel spécifique OBLIGATOIRE (voir règlement) :

– une lampe frontale en état de marche et chargée

Parking Champ de Mars 57 Rue Jean Jaurès Arbois

