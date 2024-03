Hypothèse Arbois, samedi 11 mai 2024.

Hypothèse Arbois Jura

Théâtre Cie Pudding Théâtre Au chapeau

Comment raconter la préhistoire sans y projeter nos notions et valeurs actuelles, en étant au plus juste de l’enseignement des chercheurs ? Comment raconter la préhistoire sans y projeter nos notions et valeurs actuelles, en étant au plus juste de l’enseignement des chercheurs ?

Point de départ de notre prochaine création, ces questions nous ont amenés à imaginer des frictions entre art et science. Nous projetons une année de recherches sur la préhistoire, réparties en différents temps de travail, auprès de la communauté scientifique idoine. Il s’agit de nous immerger dans l’univers mental, matériel et environnemental de celles et ceux qui pensent et interprètent cette période, afin de nous forger un matériau artistique, documenté et sensoriel.

Rencontrer des scientifiques, des chercheurs, des conférenciers ; vivre des expériences à leurs côtés. Nous nous positionnons face au monde scientifique en tant qu’apprenants actifs qui nouent un dialogue avec les experts et peuvent prendre part à leur recherche, comme sur un chantier de fouilles par exemple, ou une initiation à la création du feu, à la taille du silex… Nous souhaitons engranger une expérimentation vécue autant intellectuelle, que manuelle.

Ce qui nous intéresse a posteriori du processus de recherche expérimentale est d’interroger notre temps présent en explorant le temps ancestral de l’humanité, imaginer comment nos lointains ancêtres ont fait société. Questionner depuis nos savoirs d’aujourd’hui, les interrogations d’hier. Non pas une reconstitution de l’âge ancien, mais plutôt une quête d’un possible et d’un plausible comment … fragmentaire.

On ne sait pas encore quel sera notre site de jeu, naturel ou urbain. On a envie de médium comme le dessin ou la peinture, de feu, de rituel… Pour offrir à nos publics une expérience théâtrale, sensitive et organique, en mettant en scène la transformation de la matière et la sociétalisation de l’humain. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11

fin : 2024-05-11

Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté puddingtheatre1@gmail.com

L’événement Hypothèse Arbois a été mis à jour le 2024-03-07 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA