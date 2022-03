Trail de Plancoët Plancoët, 26 mai 2022, Plancoët.

Trail de Plancoët Plancoët

2022-05-26 – 2022-05-26

Plancoët Côtes d’Armor Plancoët

Les Blackrunners vous proposent cette année deux distances 9 et 17 Km. Parcours composés essentiellement de sous-bois longeant les vallées et bord de l’arguenon.

Le 17 km fait parti du Challenge Crédit agricole pays de Dinan.

Le 9 km est accessible pour débutants et confirmés.

Les départs et arrivées des différentes épreuves auront lieu au Pré Rolland dans le centre/bourg de Plancoët.

+33 6 15 06 25 02 https://www.klikego.com/inscription/arguerace-2022/running-course-a-pied/1643099311807-1

Plancoët

