Tous au compost ! Troyes, jeudi 28 mars 2024.

Tous au compost ! Troyes Aube

Dans un esprit de convivialité, des animations et initiations permettent au grand public d’aller à la rencontre des référents de site et des équipes de Troyes Champagne Métropole impliqué·es dans la pratique du compostage de proximité.



Au programme



> 23 mars 10h30/12h30 Animation compostage collectif 7 ter, rue des Hauts-Trévois Troyes



> 23 mars 14h/16h Atelier bouturage (apportez vos boutures et pots) site des Sénardes rue Jean-Camille-Niel Troyes



> 28 mars: 17h/18h Sensibilisation au compostage Site des Marots place Danièle-Cousu Troyes



> 30 mars 14h/16h Distribution de compost (réservé aux usagers du site de Feller) site Feller square Paul-Feller Troyes



> 3 avril 14h30/16h30 Animation utilisation de compost, Rempotage et bouturage (apportez vos plantes et pots) site des Tauxelles passage des Huyettes -Troyes



> 4 avril 17h/18h Sensibilisation au compostage site des Marots place Danièle-Cousu Troyes



> 6 avril 14h/16h Observer la biodiversité site des Sénardes rue Jean-Camille-Niel Troyes



> 7 avril 10h30/12h30 Animation compostage collectif 7 ter, rue des Hauts-Trévois Troyes Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 17:00:00

fin : 2024-03-28 18:00:00

Différents sites de la Ville

Troyes 10000 Aube Grand Est

L’événement Tous au compost ! Troyes a été mis à jour le 2024-03-22 par Office de Tourisme Troyes la Champagne