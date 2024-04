Pilote Passion Festival Pont-Sainte-Marie, mercredi 1 mai 2024.

Pilote Passion Festival Pont-Sainte-Marie Aube

La journée sera rythmée par différentes animations

– 2 balades touristiques avec une halte gustative pour admirer Troyes et ses environs

– divers jeux concours, challenge simulateurs de course, Pit Stop Challenge, jeux gonflables et pêche aux canards pour enfants…

– village expo artisans, artistes (Ian Philip, Argadol…), live painting, spécialiste d’accessoires véhicules, tatoueurs…



Une variété de foodtrucks avec un bar à champagne*, un bar à huîtres, un bar à bières* et un bar à fromage seront présents toute la journée afin que chacun puisse se restaurer.



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 09:00:00

fin : 2024-05-01 18:00:00

rues Danton & claude Chappe + 13 rue des Crevautes

Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est pilotepassionfestival@gmail.com

L’événement Pilote Passion Festival Pont-Sainte-Marie a été mis à jour le 2024-03-29 par Office de Tourisme Troyes la Champagne