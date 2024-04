Vide-grenier Vauchonvilliers, mercredi 1 mai 2024.

Vide-grenier Vauchonvilliers Aube

Venez faire de bonnes affaires lors du vide-grenier à Vauchonvilliers !

Il accueillera jusqu’à 80 exposants, ainsi qu’une buvette et restauration conviviale et bien entendu locale bières artisanales de chez Bulles de paradis, andouillette de Troyes et frites fraîches du Petit Fontenay, et saucisses merguez de chez Lebon.

Une animation de tir à l’arc est également prévue par la Compagnie des Archers du Temple.

Venez nombreux ! 1 Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 06:30:00

fin : 2024-05-01 18:00:00

Vauchonvilliers 10140 Aube Grand Est vauchonvilliers.cdf@gmail.com

L’événement Vide-grenier Vauchonvilliers a été mis à jour le 2024-03-26 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne