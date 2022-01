Tous à tab Lamballe-Armor, 26 janvier 2022, Lamballe-Armor.

Tous à tab Bibliothèque de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor

2022-01-26 16:30:00 – 2022-01-26 Bibliothèque de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust

Lamballe-Armor Côtes d’Armor

A la découverte des applications numériques, pour partager toujours plus d’histoires et de jeux. Pour parents et enfants de 6 à 9ans. Inscription obligatoire.

+33 2 96 50 13 68 https://www.bibliothequedelamballe.fr/index

