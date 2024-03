Théâtre « Rillettes et Paillettes » La Scie Villy-en-Auxois, samedi 30 mars 2024.

Organisé par l’association « Théâtre au village »

Paris. Nous sommes en 1960.

L’odeur de persillade et de chapon envahit la boutique. Henri et Gaston Bouchez, bouchers de père en fils, vendent leurs têtes de veau et leurs rillettes comme des petits pains.

Ils sont connus comme le lapin blanc et les clientes en raffolent ! Leur devise “Dans la vie, faut savoir s’en payer une bonne tranche !”

Leur vie bien réglée va se trouver chamboulée par l’arrivée de Rosa Rosette, reine de la Paillette.

Un farce théâtrale écrite par Elie Laffage et Benoit Duvergé

Entracte et buvette. .

Début : 2024-03-30 19:45:00

fin : 2024-03-30 23:00:00

La Scie 25 Rue du Cloître

Villy-en-Auxois 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté associationtheatreauvillage@gmail.com

