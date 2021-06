Théâtre nomade de marionnettes et de matières Uzel, 20 janvier 2022-20 janvier 2022, Uzel.

Théâtre nomade de marionnettes et de matières 2022-01-20 20:45:00 – 2022-01-20 Salle Kastell d’Ô Place du Champ de Foire

Uzel Côtes d’Armor Uzel

Né patiemment entre France et Indonésie, Gaung, une chambre aux méandres est l’aboutissement d’un projet évolutif. Se niche en son cœur un étrange mannequin d’artiste servant de modèle pour peintre au XIXᵉ siècle. Sur le chemin d’un théâtre visuel et sensoriel, le collectif Automne 2085 tisse l’histoire d’un peintre et de son modèle fétiche, à moins que ce ne soit la sienne et celle de son créateur. La plongée dans le processus de fascination à l’œuvre se crée en direct : le peintre se tient au lointain, composant ses toiles, comme Mo’ong Santoso Pribadi qui délivre une musique lancinante et incantatoire, toute entière dans l’accompagnement du visible et de l’invisible.

Sous une structure de bambous, la mannequin-modèle reliée à des sabliers en verre fouille en elle-même les multiples figures qui se sont déposées sur son ossature de bois. Une métaphore de la disparition radicale et absolue de l’être aimé se noue, de la fêlure ultime comme de la reconstruction de l’intime. Dans une contemplation active et inspirante, ce théâtre pour marionnettes et personnages de chair et d’os étire le temps pour mieux fragmenter la réalité sur les reflets éclatés de la fêlure des êtres. Les identités s’y révèlent mouvantes, les images charnelles foisonnantes, le présent disloqué et la réalité fragmentée.

Gratuit sur réservation par mail ou téléphone (vos coordonnées et nombre de places).

kastelldo@orange.fr +33 9 62 08 39 53 http://www.kastelldo.com/

