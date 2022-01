Théâtre « No limit » Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Théâtre « No limit » Sens, 11 février 2022, Sens. Théâtre « No limit » Théâtre Municipal 21 Boulevard Garibaldi Sens

2022-02-11 20:30:00 – 2022-02-11 22:15:00 Théâtre Municipal 21 Boulevard Garibaldi

Sens Yonne Sens Yonne 17 21 EUR En pleine guerre froide, un bombardier américain des Etats-Unis d’Amérique est envoyé par erreur pour bombarder Moscou. Par un tragique concours de circonstances, toute communication est subitement perdue et le gouvernement doit tenter, par tous les moyens possibles, d’arrêter les pilotes dans leur voyage au bout de l’enfer avant qu’ils ne déclenchent inévitablement, une troisième guerre mondiale. Mise en scène : Robin Goupil

Assistant à la mise en scène : Arthur Cordier

Avec : Thomas Gendronneau / Victoire Goupil / Martin Karmann / Théo Kerfridin / Maïka Louakairim / Augustin Passard / Stanislas Perrin / Laurène Création lumière et régie : Vivien Niderkorn

Création sonore : Thomas Gendronneau & Alexis Derouin

Création costumes : Robin Goupil Thomas Tom Wozniczka

Production La Rippe

Production déléguée : A2R Compagnie – Antre de rêves

Diffusion Ma Tournée – Céline Buet Diffusion Durée 1h30

Réservations sur place ou par téléphone du lundi au vendredi de 10h à 12h au Théâtre Municipal de Sens. contact@theatre-sens.fr +33 3 86 83 81 00 http://www.theatre-sens.fr/ En pleine guerre froide, un bombardier américain des Etats-Unis d’Amérique est envoyé par erreur pour bombarder Moscou. Par un tragique concours de circonstances, toute communication est subitement perdue et le gouvernement doit tenter, par tous les moyens possibles, d’arrêter les pilotes dans leur voyage au bout de l’enfer avant qu’ils ne déclenchent inévitablement, une troisième guerre mondiale. Mise en scène : Robin Goupil

Assistant à la mise en scène : Arthur Cordier

Avec : Thomas Gendronneau / Victoire Goupil / Martin Karmann / Théo Kerfridin / Maïka Louakairim / Augustin Passard / Stanislas Perrin / Laurène Création lumière et régie : Vivien Niderkorn

Création sonore : Thomas Gendronneau & Alexis Derouin

Création costumes : Robin Goupil Thomas Tom Wozniczka

Production La Rippe

Production déléguée : A2R Compagnie – Antre de rêves

Diffusion Ma Tournée – Céline Buet Diffusion Durée 1h30

Réservations sur place ou par téléphone du lundi au vendredi de 10h à 12h au Théâtre Municipal de Sens. Théâtre Municipal 21 Boulevard Garibaldi Sens

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Sens Adresse Théâtre Municipal 21 Boulevard Garibaldi Ville Sens lieuville Théâtre Municipal 21 Boulevard Garibaldi Sens

Sens Sens https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sens/