Stage Souffle, voix et mouvement La Scène Faramine Pierre-Perthuis, mercredi 8 mai 2024.

La Scène Faramine propose des stages de pratique en lien avec le spectacle vivant et la pratique

artistique. Ils sont tous animés par des artistes pédagogues qui ont à coeur de transmettre leur art et leurs

pratiques somatiques. Ouverture le mercredi à 9h30, clôture le jeudi à 18h, Pascale NAMURA, Artiste lyrique, professeur de chant, énergéticienne vocale. Ce stage s’adresse à tous les publics adultes, (débutant à confirmé) voix parlée et voix chantée.

Accueil des stagiaires mercredi 8 à 9h30 (possibilité d’arriver la veille)

Atelier de mercredi 10h à 13h et 14h30 à 18h30

Atelier du jeudi 9h30 à 12h30 et 14h à 17h

Matériel personnel coussins, plaids, tenue confortable.

Lieu La Scène Faramine, 3 rue des acacias, Précy le Moult, 89450 Pierre-Perthuis 148 148 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 09:30:00

fin : 2024-05-09 18:30:00

