Concert de l’Ascension Villon, jeudi 9 mai 2024.

Concert de l’Ascension Villon Yonne

Le comité des fêtes de Villon organise des concerts pour l’Ascension, le week-end du jeudi 9 au samedi 11 mai 2024. Le festival de poche propose une série de spectacles chez les habitants mettant en vedette des artistes locaux et internationaux. C’est un moment de partage et de découverte artistique et musicale.

Renseignements par mail contact@cdf-villon.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09

fin : 2024-05-11

Villon 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@cdf-villon.fr

