Film allemand « Le ciel rouge », de Christian Petzold (2023) Cinéma Confluences Sens Sens, lundi 6 mai 2024.

Film allemand « Le ciel rouge », de Christian Petzold (2023) Cinéma Confluences Sens Sens Lundi 6 mai, 20h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-05-06 20:00

Fin : 2024-05-06 22:30

Film-débat allemand « Le ciel rouge », de Christian Petzold (2023) en V.O. sous-titrée Lundi 6 mai, 20h00 1

L’Association Franco-Allemande de Sens présente le film « Le ciel rouge » au cinéma Confluences de Sens le lundi 6 mai 2024 à 20h. Un film de Christian Petzold avec Paula Beer, en V.O. sous-titrée, sorti en 2023 et primé à la Berlinale :

« Après s’être un peu égarés, sur un supposé raccourci, deux amis, Leon, écrivain, et Felix, photographe, arrivent dans la maison de la mère du second, au bord de la mer Baltique. Mais celle-ci est déjà occupée par une jeune femme, Nadja, dont ils n’entendent d’abord que les ébats la nuit.

Les forêts desséchées qui les entourent commencent à s’enflammer, tout comme leurs émotions. Le bonheur, la luxure et l’amour, mais aussi les jalousies, les rancœurs et les tensions. Pendant ce temps, les forêts brûlent. Et très vite, les flammes sont là… »

Le film sera suivi d’une discussion-débat.

Cinéma Confluences Sens Place Jean-Pierre Pincemin Sens Yonne Sens 89100 Yonne