Théâtre L’Empreinte : Je suis tigre Tulle, mercredi 27 mars 2024.

Marie est d’ ici , Hichem d’un là-bas qu’il a dû fuir. Une belle histoire d’amitié sans frontière qui se danse et se dessine, à hauteur d’enfant. Comment se comprendre et s’apprivoiser lorsqu’on vient de cultures différentes ? Florence Bernad procède par touches sensibles dans ce conte visuel et chorégraphié qui ose aborder des thèmes de grands – la guerre, le racisme, l’exil – avec une âme d’enfant. Dans une cour d’école, Marie et Hichem se rencontrent, entrent en dialogue par une danse acrobatique et joueuse. Sur la fresque murale du fond de scène se dessine petit à petit le passé indicible du garçon venu de si loin, laissant apparaître un tigre, élément-clé de l’histoire. Le texte d’Aurélie Namur, dit en voix off, les dessins soufflés par Anaïs Massini, révèlent avec justesse et tendresse la réalité des chemins de la migration. Une fable sur la tolérance au cœur gros comme ça. .

