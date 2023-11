Balade du muguet Plan d’eau Masseret – Lamongerie Masseret, 1 décembre 2023, Masseret.

Masseret,Corrèze

Randonnée en forêt à la recherche de muguet, se termine par un apéritif sympa près du plan d’eau.

Rendez-vous devant le camping du plan d’eau.

Pas d’inscription – gratuit..

2024-05-01 fin : 2024-05-01 12:00:00. .

Plan d’eau Masseret – Lamongerie

Masseret 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A walk in the forest in search of lilies of the valley, ending with an aperitif by the lake.

Meet in front of the campsite.

No registration required – free of charge.

Un paseo por el bosque en busca de lirios del valle, que terminará con un agradable aperitivo junto al lago.

Encuentro frente al camping del lago.

No es necesario inscribirse – gratuito.

Wanderung durch den Wald auf der Suche nach Maiglöckchen, endet mit einem netten Aperitif in der Nähe des Plan d’eau.

Treffpunkt vor dem Campingplatz am Plan d’eau.

Keine Anmeldung erforderlich – kostenlos.

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme Terres de Corrèze