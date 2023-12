Foire aux agneaux, foite aux plants Salle polyvalente Meilhards, 4 décembre 2023, Meilhards.

Meilhards,Corrèze

50e foire primée aux agneaux et 16e foire aux plants. Restauration et buvette. Thé dansant à 14h30 réservations..

2024-05-01 fin : 2024-05-01 . .

Salle polyvalente

Meilhards 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



50th award-winning lamb fair and 16th plant fair. Catering and refreshments. Tea dance at 2:30 pm.

50ª feria del cordero premiada y 16ª feria de plantas. Catering y refrescos. Baile del té a las 14.30 h.

50. preisgekrönte Lämmermesse und 16. Messe für Setzlinge. Restauration und Erfrischungsstände. Tanztee um 14:30 Uhr Reservierungen.

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de Tourisme Terres de Corrèze