THÉÂTRE INSULINE & MAGNOLIA Fouzilhon, mardi 19 mars 2024.

THÉÂTRE INSULINE & MAGNOLIA Fouzilhon Hérault

Quand Stanislas découvre à 15 ans, qu’il est atteint d’un diabète insulino-dépendant, l’insouciance enfantine s’écroule face à l’évidence de la maladie. Le garçon joyeux qu’il était s’assombri et s’isole.

Une rencontre va bouleverser sa vie.

Plein tarif 14€. Adhérents, chômeurs et étudiants 10€. Moins de 18 ans 6€. Adhésion 15€. Sur réservation. Restauration maison sur place.

Quand Stanislas découvre à 15 ans, qu’il est atteint d’un diabète insulino-dépendant, l’insouciance enfantine s’écroule face à l’évidence de la maladie. Le garçon joyeux qu’il était s’assombri et s’isole.

Une rencontre va bouleverser sa vie.

Plein tarif 14€. Adhérents, chômeurs et étudiants 10€. Moins de 18 ans 6€. Adhésion 15€. Sur réservation. Restauration maison sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 20:30:00

fin : 2024-03-19

3 Rue des Remparts

Fouzilhon 34480 Hérault Occitanie resatdp@gmail.com

L’événement THÉÂTRE INSULINE & MAGNOLIA Fouzilhon a été mis à jour le 2024-02-21 par OT AVANT-MONTS